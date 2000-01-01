Харсун (Фиркович) Эстер Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарсун (Фиркович) Эстер Соломоновна

Харсун (Фиркович) Эстер Соломоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Фиркович Соломон Авраамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1907

Сын: Харсун Семён

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Сын: Харсун Михаил

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close