Харсун (Фиркович) Эстер Соломоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1971
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Фиркович Соломон Авраамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Сара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1907
Сын: Харсун Семён
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Харсун Михаил
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1971