(Харсун) Сара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Харсун) Сара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: Харсун Эстер Соломоновна

Смерть
1980
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