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(Харсун) Сара
(Харсун) Сара
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
1980
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Харсун (Фиркович) Эстер Соломоновна
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать:
Харсун Эстер Соломоновна
Смерть
1980
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