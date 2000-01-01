Фиркович (Гогель) Хана Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1807
Рождение ребёнка
1810
Сын: Фиркович Иосиф-Соломон Авраамович
Отец ребёнка: Фиркович Авраам Самуилович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Фиркович Авраам Самуилович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Фиркович Зарахка (Заря) Авраамович
Отец ребёнка: Фиркович Авраам Самуилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фиркович Моисей Авраамович
Отец ребёнка: Фиркович Авраам Самуилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милке Авраамовна
Отец ребёнка: Фиркович Авраам Самуилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фиркович Соломон Авраамович
Отец ребёнка: Фиркович Авраам Самуилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фиркович Исаак Авраамович
Отец ребёнка: Фиркович Авраам Самуилович
Смерть
1866