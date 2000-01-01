Фиркович (Гогель) Хана Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиркович (Гогель) Хана Исааковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1807

Муж: Фиркович Авраам Самуилович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Фиркович Иосиф-Соломон Авраамович

Отец ребёнка: Фиркович Авраам Самуилович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Фиркович Яков Авраамович

Отец ребёнка: Фиркович Авраам Самуилович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Фиркович Зарахка (Заря) Авраамович

Отец ребёнка: Фиркович Авраам Самуилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фиркович Моисей Авраамович

Отец ребёнка: Фиркович Авраам Самуилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милке Авраамовна

Отец ребёнка: Фиркович Авраам Самуилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фиркович Соломон Авраамович

Отец ребёнка: Фиркович Авраам Самуилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фиркович Исаак Авраамович

Отец ребёнка: Фиркович Авраам Самуилович

Смерть
1866
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