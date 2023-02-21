Фиркович Иосиф-Соломон Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиркович Иосиф-Соломон Авраамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Фиркович Авраам Самуилович

Мать: Фиркович Хана Исааковна

Рождение ребёнка
31.01.1841

Сын: Фиркович Самуил Иосиф-Соломонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Фиркович Сима Иосиф-Соломонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Беим Иосиф-Соломоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Фиркович Исаак Иосиф-Соломонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Сарра Иосиф-Соломоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Сарач Эстер Иосиф-Соломоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фиркович Нагам (Павел) Иосиф-Соломонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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