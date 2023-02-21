Фиркович Иосиф-Соломон Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
31.01.1841
Сын: Фиркович Самуил Иосиф-Соломонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Фиркович Сима Иосиф-Соломонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Беим Иосиф-Соломоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Фиркович Исаак Иосиф-Соломонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Сарра Иосиф-Соломоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Сарач Эстер Иосиф-Соломоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фиркович Нагам (Павел) Иосиф-Соломонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно