Гаврилов Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1927
Дата смерти10.12.2003
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1927
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Гаврилова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Гаврилова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1953
Дочь: Куликова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.1956
Дочь: Иванова Вера Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.09.1957
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.1962
Дочь: Петрова Галина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Гаврилова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврилова Мария Ивановна
Смерть
10.12.2003
Торжок, город Торжок, Тверская область