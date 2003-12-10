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Гаврилов Николай Григорьевич

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Место рождения

Сосницы, Окуловский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

02.01.1927

Дата смерти

10.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1927

Отец: Гаврилов Григорий Гаврилович

Мать: Гаврилова Агрипина Зиновьевна

Сосницы, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Гаврилова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Гаврилова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1953

Дочь: Куликова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.11.1956

Дочь: Иванова Вера Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Угловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Угловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
06.09.1957

Жена: скрыто настройками приватности

Ревда, Ловозерский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
13.02.1962

Дочь: Петрова Галина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ревда, Ловозерский муниципальный район, Мурманская область
Развод
Неизвестно

Жена: Гаврилова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Мария Ивановна

Смерть
10.12.2003
Торжок, город Торжок, Тверская область
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