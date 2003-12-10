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Гаврилова Людмила Николаевна
Гаврилова Людмила Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Пол
Женский
Отец
Гаврилов Николай Григорьевич
1927 г.р.
Мать
Гаврилова (Иваненкова) Мария Ивановна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Гаврилов Николай Григорьевич
Мать:
Гаврилова Мария Ивановна
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