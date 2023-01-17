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Гаврилов Григорий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1927

Сын: Гаврилов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Гаврилова Агрипина Зиновьевна

Сосницы, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Гаврилов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Гаврилова Агрипина Зиновьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Гаврилова Агрипина Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Агрипина Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
Угловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
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