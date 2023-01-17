Гаврилов Григорий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1927
Сын: Гаврилов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Гаврилова Агрипина Зиновьевна
Сосницы, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1931
Сын: Гаврилов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Гаврилова Агрипина Зиновьевна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврилова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Угловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область