Гаврилова Агрипина Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Агрипина Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ястребов Зиновий

Мать: Ястребова Ксения

Рождение ребёнка
02.01.1927

Сын: Гаврилов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Гаврилов Григорий Гаврилович

Сосницы, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Гаврилов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Гаврилов Григорий Гаврилович

Развод
Неизвестно

Муж: Гаврилов Григорий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Григорий Гаврилович

Смерть
Около 1980
Баку, Азербайджан
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