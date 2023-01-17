Гаврилова Агрипина Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ястребов Зиновий
Мать: Ястребова Ксения
Рождение ребёнка
02.01.1927
Сын: Гаврилов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Гаврилов Григорий Гаврилович
Сосницы, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1931
Сын: Гаврилов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Гаврилов Григорий Гаврилович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1980
Баку, Азербайджан