Иванова (Гаврилова) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1956
Отец: Гаврилов Николай Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
14.10.1978
Рождение ребёнка
13.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
13.11.1983
Сын: Иванов Николай Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Николаевич