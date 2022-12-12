Иванова (Гаврилова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Гаврилова) Вера Николаевна

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Место рождения

Угловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

01.11.1956

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

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Муж

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1956

Отец: Гаврилов Николай Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Угловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
14.10.1978

Муж: Иванов Александр Николаевич

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
13.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Александр Николаевич

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1983

Сын: Иванов Николай Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Николаевич

Торжок, город Торжок, Тверская область
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