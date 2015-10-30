Иванов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1956
Дата смерти30.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1956
Отец: Иванов Николай Иванович
Мать: Иванова Мария Михайловна
Бракосочетание
14.10.1978
Жена: Иванова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
13.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
13.11.1983
Сын: Иванов Николай Александрович
Мать ребёнка: Иванова Вера Николаевна
Смерть
30.10.2015