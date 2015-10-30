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Иванов Александр Николаевич

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Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

03.08.1956

Дата смерти

30.10.2015

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1956

Отец: Иванов Николай Иванович

Мать: Иванова Мария Михайловна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
14.10.1978

Жена: Иванова Вера Николаевна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
13.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Вера Николаевна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1983

Сын: Иванов Николай Александрович

Мать ребёнка: Иванова Вера Николаевна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
30.10.2015
Торжок, город Торжок, Тверская область
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