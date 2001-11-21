Иванова (Бычкова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Бычкова) Мария Михайловна

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Место рождения

Садок, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.02.1928

Дата смерти

21.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1928

Отец: Бычков Михаил Васильевич

Мать: Бычкова Елена Дмитриевна

Садок, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.01.1953

Муж: Иванов Николай Иванович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1953

Дочь: Храпкова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Иванович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1956

Сын: Иванов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Иванович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Развод
08.01.1974

Муж: Иванов Николай Иванович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
21.11.2001
Торжок, город Торжок, Тверская область
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