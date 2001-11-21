Иванова (Бычкова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения18.02.1928
Дата смерти21.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1928
Отец: Бычков Михаил Васильевич
Мать: Бычкова Елена Дмитриевна
Бракосочетание
13.01.1953
Рождение ребёнка
11.10.1953
Дочь: Храпкова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1956
Сын: Иванов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Иванов Николай Иванович
Развод
08.01.1974
Смерть
21.11.2001