Бычков Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычков Михаил Васильевич

Бычков Михаил Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

28.08.1946

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Бычков Василий

Мать: Бычкова Марина Максимовна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Соколова Серафима Михайловна

Мать ребёнка: Бычкова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Бычков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Бычкова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бычков Ефрем Михайлович

Мать ребёнка: Бычкова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.02.1928

Дочь: Иванова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Бычкова Елена Дмитриевна

Садок, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ненашкина Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Бычкова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Гудкина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Бычкова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Соколова Валенитна Михайловна

Мать ребёнка: Бычкова Елена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Елена Дмитриевна

Смерть
28.08.1946
Головинские Горки, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close