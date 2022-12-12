Бычков Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти28.08.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Бычков Василий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Соколова Серафима Михайловна
Мать ребёнка: Бычкова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Бычков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Бычкова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Бычкова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.02.1928
Дочь: Иванова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Бычкова Елена Дмитриевна
Садок, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ненашкина Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Бычкова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Гудкина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Бычкова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Соколова Валенитна Михайловна
Мать ребёнка: Бычкова Елена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Елена Дмитриевна
Смерть
28.08.1946
Головинские Горки, Торжокский муниципальный район, Тверская область