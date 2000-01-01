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Соколова (Бычкова) Валенитна Михайловна
Соколова (Бычкова) Валенитна Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Женский
Отец
Бычков Михаил Васильевич
1899 г.р.
Мать
Бычкова (Комарова) Елена Дмитриевна
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Бычков Михаил Васильевич
Мать:
Бычкова Елена Дмитриевна
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