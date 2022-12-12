Бычкова (Комарова) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Комарова) Елена Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

29.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Соколова Серафима Михайловна

Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Бычков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бычков Ефрем Михайлович

Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
18.02.1928

Дочь: Иванова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич

Садок, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ненашкина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Гудкина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Соколова Валенитна Михайловна

Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Михаил Васильевич

Смерть
29.04.1949
Головинские Горки, Торжокский муниципальный район, Тверская область
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