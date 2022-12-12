Бычкова (Комарова) Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти29.04.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Соколова Серафима Михайловна
Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Бычков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
18.02.1928
Дочь: Иванова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич
Садок, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ненашкина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Гудкина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Соколова Валенитна Михайловна
Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.1949
Головинские Горки, Торжокский муниципальный район, Тверская область