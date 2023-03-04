Блинов Семён Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиДо 1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Блинов Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
28.05.1832
Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова
Рождение ребёнка
01.09.1833 ст.
Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Блинов Дементий Семёнович
Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова
Рождение ребёнка
28.09.1840 ст.
Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова
Рождение ребёнка
01.11.1842 ст.
Дочь: Блинова Матрона Семёновна
Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Дарья Семёновна
Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Семёновна
Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1879 ст.