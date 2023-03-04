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Блинов Семён Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

До 1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Блинов Семён Сергеевич

Мать: Блинова Матрёна Терентьев

Рождение ребёнка
28.05.1832

Сын: Блинов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова

Рождение ребёнка
01.09.1833 ст.

Сын: Блинов Иоанн Семёнович

Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Блинов Дементий Семёнович

Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова

Рождение ребёнка
28.09.1840 ст.

Сын: Блинов Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова

Рождение ребёнка
01.11.1842 ст.

Дочь: Блинова Матрона Семёновна

Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Дарья Семёновна

Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья Семёновна

Мать ребёнка: Блинова Степанида Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Степанида Трофимова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1879 ст.
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