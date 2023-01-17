Блинов Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1832
Дата смертиПосле 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1832
Бракосочетание
23.01.1852 ст.
Жена: Блинова Мария Назарова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Блинова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Мария Назарова
Рождение ребёнка
30.12.1855 ст.
Мать ребёнка: Блинова Мария Назарова
Рождение ребёнка
09.05.1859 ст.
Сын: Блинов Константин Иванович
Мать ребёнка: Блинова Мария Назарова
Рождение ребёнка
01.10.1862 ст.
Сын: Блинов Иван Иванович
Мать ребёнка: Блинова Мария Назарова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862