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Блинов Иван Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1832

Дата смерти

После 1862

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1832

Отец: Блинов Семён Семёнович

Мать: Блинова Степанида Трофимова

Бракосочетание
23.01.1852 ст.

Жена: Блинова Мария Назарова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Блинова Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Мария Назарова

Рождение ребёнка
30.12.1855 ст.

Сын: Блинов Василий Иванович

Мать ребёнка: Блинова Мария Назарова

Рождение ребёнка
09.05.1859 ст.

Сын: Блинов Константин Иванович

Мать ребёнка: Блинова Мария Назарова

Рождение ребёнка
01.10.1862 ст.

Сын: Блинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Блинова Мария Назарова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862
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