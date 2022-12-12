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Блинов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1855 ст.

Дата смерти

После 1884

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1855 ст.

Отец: Блинов Иван Семёнович

Мать: Блинова Мария Назарова

Бракосочетание
16.10.1877 ст.

Жена: Блинова Параскева Петрова

Рождение ребёнка
10.11.1878 ст.

Сын: Блинов Филип Васильевич

Мать ребёнка: Блинова Параскева Петрова

Рождение ребёнка
06.11.1881 ст.

Сын: Блинов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Блинова Параскева Петрова

Рождение ребёнка
05.02.1884 ст.

Сын: Блинов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Блинова Параскева Петрова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1884
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