Блинов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1855 ст.
Дата смертиПосле 1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1855 ст.
Отец: Блинов Иван Семёнович
Мать: Блинова Мария Назарова
Бракосочетание
16.10.1877 ст.
Рождение ребёнка
10.11.1878 ст.
Мать ребёнка: Блинова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
06.11.1881 ст.
Мать ребёнка: Блинова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
05.02.1884 ст.
Сын: Блинов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Блинова Параскева Петрова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1884