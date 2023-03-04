Блинова Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Параскева Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1877 ст.

Муж: Блинов Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1878 ст.

Сын: Блинов Филип Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1881 ст.

Сын: Блинов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1884 ст.

Сын: Блинов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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