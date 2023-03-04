Блинова Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1877 ст.
Рождение ребёнка
10.11.1878 ст.
Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1881 ст.
Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1884 ст.
Сын: Блинов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно