Блинова (Ерёмина) Мария Назарова
Место рождениядер. Бельтюковского
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Бельтюковского
Бракосочетание
23.01.1852 ст.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Блинова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
30.12.1855 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
09.05.1859 ст.
Сын: Блинов Константин Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
01.10.1862 ст.
Сын: Блинов Иван Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862