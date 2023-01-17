Блинова (Ерёмина) Мария Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Ерёмина) Мария Назарова

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Место рождения

дер. Бельтюковского

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Бельтюковского
Бракосочетание
23.01.1852 ст.

Муж: Блинов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Блинова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
30.12.1855 ст.

Сын: Блинов Василий Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
09.05.1859 ст.

Сын: Блинов Константин Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
01.10.1862 ст.

Сын: Блинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862
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