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Блинова Степанида Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

06.05.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Семён Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1832

Сын: Блинов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович

Рождение ребёнка
01.09.1833 ст.

Сын: Блинов Иоанн Семёнович

Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Блинов Дементий Семёнович

Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович

Рождение ребёнка
28.09.1840 ст.

Сын: Блинов Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович

Рождение ребёнка
01.11.1842 ст.

Дочь: Блинова (Блинова) Матрона Семёновна

Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Блинова) Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Блинова) Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Блинова) Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Блинова) Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович

Смерть
06.05.1879 ст.

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