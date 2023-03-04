Блинова Степанида Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти06.05.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1832
Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович
Рождение ребёнка
01.09.1833 ст.
Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Блинов Дементий Семёнович
Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович
Рождение ребёнка
28.09.1840 ст.
Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович
Рождение ребёнка
01.11.1842 ст.
Дочь: Блинова (Блинова) Матрона Семёновна
Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Блинова) Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Блинова) Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Блинова) Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Блинова) Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Блинов Семён Семёнович
Смерть
06.05.1879 ст.