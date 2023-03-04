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Блинова Матрёна Терентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Семён Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Блинов Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Блинов Семён Сергеевич

Рождение ребёнка
12.01.1796 ст.

Сын: Блинов Афанасий Семёнович

Отец ребёнка: Блинов Семён Сергеевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Блинова (Блинова) Марфа Семёновна

Отец ребёнка: Блинов Семён Сергеевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Блинов Евстаф Семёнович

Отец ребёнка: Блинов Семён Сергеевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Блинов Семён Семёнович

Отец ребёнка: Блинов Семён Сергеевич

Рождение ребёнка
21.08.1812 ст.

Сын: Блинов Моисей Семёнович

Отец ребёнка: Блинов Семён Сергеевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Блинова) Степанида Семёновна

Отец ребёнка: Блинов Семён Сергеевич

Смерть
До 1834

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