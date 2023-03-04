Блинова Матрёна Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794
Сын: Блинов Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Блинов Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
12.01.1796 ст.
Сын: Блинов Афанасий Семёнович
Отец ребёнка: Блинов Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Блинова (Блинова) Марфа Семёновна
Отец ребёнка: Блинов Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Блинов Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Блинов Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
21.08.1812 ст.
Отец ребёнка: Блинов Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Блинова) Степанида Семёновна
Отец ребёнка: Блинов Семён Сергеевич
Смерть
До 1834