Блинов Моисей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1812 ст.
Дата смерти22.04.1877 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1812 ст.
Отец: Блинов Семён Сергеевич
Бракосочетание
27.01.1838 ст.
Жена: Блинова Ульяна Ефимова
1838г. (свадьба) невеста из Лудянского прихода поч. По крутому Логу ум. крест. Ефимия Космина Горячих поручит. крест. Афанасий Симёнович, Симён Симёнович, Никифор Афанасьев Блиновы, Ефим Антипов Плотн... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1839 ст.
Дочь: Блинова Параскева Моисеевна
Мать ребёнка: Блинова Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
23.05.1841 ст.
Дочь: Блинова Феодосия Моисеевна
Мать ребёнка: Блинова Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
22.08.1845 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Моисеевна
Мать ребёнка: Блинова Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Степанида Моисеевна
Мать ребёнка: Блинова Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
21.04.1855 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
01.08.1857 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ульяна Ефимова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
22.04.1877 ст.