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Блинов Моисей Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1812 ст.

Дата смерти

22.04.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1812 ст.

Отец: Блинов Семён Сергеевич

Мать: Блинова Матрёна Терентьев

Бракосочетание
27.01.1838 ст.

Жена: Блинова Ульяна Ефимова

1838г. (свадьба) невеста из Лудянского прихода поч. По крутому Логу ум. крест. Ефимия Космина Горячих поручит. крест. Афанасий Симёнович, Симён Симёнович, Никифор Афанасьев Блиновы, Ефим Антипов Плотн... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1839 ст.

Дочь: Блинова Параскева Моисеевна

Мать ребёнка: Блинова Ульяна Ефимова

Рождение ребёнка
23.05.1841 ст.

Дочь: Блинова Феодосия Моисеевна

Мать ребёнка: Блинова Ульяна Ефимова

Рождение ребёнка
22.08.1845 ст.

Сын: Блинов Моисей Моисеевич

Мать ребёнка: Блинова Ульяна Ефимова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Моисеевна

Мать ребёнка: Блинова Ульяна Ефимова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Степанида Моисеевна

Мать ребёнка: Блинова Ульяна Ефимова

Рождение ребёнка
21.04.1855 ст.

Сын: Блинов Семён Моисеевич

Мать ребёнка: Блинова Ульяна Ефимова

Рождение ребёнка
01.08.1857 ст.

Сын: Блинов Матвей Моисеевич

Мать ребёнка: Блинова Ульяна Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
22.04.1877 ст.
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