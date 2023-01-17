Блинов Семён Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Блинов Сергей Иванович
Мать: Блинова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Блинов Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Блинова Матрёна Терентьев
Рождение ребёнка
12.01.1796 ст.
Сын: Блинов Афанасий Семёнович
Мать ребёнка: Блинова Матрёна Терентьев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Блинова Марфа Семёновна
Мать ребёнка: Блинова Матрёна Терентьев
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Блинова Матрёна Терентьев
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Блинова Матрёна Терентьев
Рождение ребёнка
21.08.1812 ст.
Мать ребёнка: Блинова Матрёна Терентьев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Степанида Семёновна
Мать ребёнка: Блинова Матрёна Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1834 ст.