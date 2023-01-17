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Блинов Семён Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1834 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Блинов Сергей Иванович

Мать: Блинова Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Блинов Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Блинова Матрёна Терентьев

Рождение ребёнка
12.01.1796 ст.

Сын: Блинов Афанасий Семёнович

Мать ребёнка: Блинова Матрёна Терентьев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Блинова Марфа Семёновна

Мать ребёнка: Блинова Матрёна Терентьев

Рождение ребёнка
1807

Сын: Блинов Евстаф Семёнович

Мать ребёнка: Блинова Матрёна Терентьев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Блинов Семён Семёнович

Мать ребёнка: Блинова Матрёна Терентьев

Рождение ребёнка
21.08.1812 ст.

Сын: Блинов Моисей Семёнович

Мать ребёнка: Блинова Матрёна Терентьев

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Степанида Семёновна

Мать ребёнка: Блинова Матрёна Терентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Матрёна Терентьев

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1834 ст.
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