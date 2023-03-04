Блинова Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Лузянская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Халевина (Блинова) Зиноида Сергеевна
Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Блинова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Блинов Сильвест Сергеевич
Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Блинова (Блинова) Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович
Смерть
После 1795