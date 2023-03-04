Блинова Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Лузянская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Сергей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Блинов Семён Сергеевич

Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Халевина (Блинова) Зиноида Сергеевна

Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Блинова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Блинов Артём Сергеевич

Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Блинов Сильвест Сергеевич

Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Блинова (Блинова) Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Блинов Осип Сергеевич

Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович

Смерть
После 1795

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