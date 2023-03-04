Блинов Сильвест Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Блинов Сергей Иванович
Мать: Блинова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Блинова Агрипина Прокопьева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ирина Сильвестровна
Мать ребёнка: Блинова Агрипина Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1824