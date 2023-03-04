Блинов Сильвест Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Сильвест Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Блинов Сергей Иванович

Мать: Блинова Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Блинов Яким Сильвестович

Мать ребёнка: Блинова Агрипина Прокопьева

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ирина Сильвестровна

Мать ребёнка: Блинова Агрипина Прокопьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Агрипина Прокопьева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1824
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