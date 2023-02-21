Блинов Яким Сильвестович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
14.12.1829 ст.
Сын: Блинов Севастьян Якимович
Мать ребёнка: Блинова Параскева Тихонова
Рождение ребёнка
08.09.1832 ст.
Мать ребёнка: Блинова Параскева Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1836