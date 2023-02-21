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Блинов Яким Сильвестович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Блинов Сильвест Сергеевич

Мать: Блинова Агрипина Прокопьева

Рождение ребёнка
14.12.1829 ст.

Сын: Блинов Севастьян Якимович

Мать ребёнка: Блинова Параскева Тихонова

Рождение ребёнка
08.09.1832 ст.

Сын: Блинов Корнило Осипов

Мать ребёнка: Блинова Параскева Тихонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Параскева Тихонова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1836
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