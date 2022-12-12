Блинов Севастьян Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1829 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1829 ст.
Бракосочетание
05.02.1854 ст.
Жена: Блинова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
09.11.1854 ст.
Сын: Блинов Матвей Севастьянович
Мать ребёнка: Блинова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
04.12.1857 ст.
Сын: Блинов Данил Севастьянович
Мать ребёнка: Блинова Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Стефанида
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858