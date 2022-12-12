Блинов Севастьян Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Севастьян Якимович

Блинов Севастьян Якимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1829 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1829 ст.

Отец: Блинов Яким Сильвестович

Мать: Блинова Параскева Тихонова

Бракосочетание
05.02.1854 ст.

Жена: Блинова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
09.11.1854 ст.

Сын: Блинов Матвей Севастьянович

Мать ребёнка: Блинова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
04.12.1857 ст.

Сын: Блинов Данил Севастьянович

Мать ребёнка: Блинова Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Стефанида

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close