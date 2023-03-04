Блинова (Ворсина) Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти22.05.1859 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Квашенская
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.02.1854 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1854 ст.
Сын: Блинов Матвей Севастьянович
Отец ребёнка: Блинов Севастьян Якимович
Рождение ребёнка
04.12.1857 ст.
Сын: Блинов Данил Севастьянович
Отец ребёнка: Блинов Севастьян Якимович
Смерть
22.05.1859 ст.