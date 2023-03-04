Блинова (Ворсина) Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Ворсина) Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

22.05.1859 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Квашенская
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.02.1854 ст.

Муж: Блинов Севастьян Якимович

Рождение ребёнка
09.11.1854 ст.

Сын: Блинов Матвей Севастьянович

Отец ребёнка: Блинов Севастьян Якимович

Рождение ребёнка
04.12.1857 ст.

Сын: Блинов Данил Севастьянович

Отец ребёнка: Блинов Севастьян Якимович

Смерть
22.05.1859 ст.

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