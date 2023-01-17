Блинова Параскева Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Параскева Тихонова

Блинова Параскева Тихонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1829 ст.

Сын: Блинов Севастьян Якимович

Отец ребёнка: Блинов Яким Сильвестович

Рождение ребёнка
08.09.1832 ст.

Сын: Блинов Корнило Осипов

Отец ребёнка: Блинов Яким Сильвестович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Яким Сильвестович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close