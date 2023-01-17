Блинова Параскева Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1829 ст.
Сын: Блинов Севастьян Якимович
Отец ребёнка: Блинов Яким Сильвестович
Рождение ребёнка
08.09.1832 ст.
Отец ребёнка: Блинов Яким Сильвестович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858