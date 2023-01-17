Блинова Агрипина Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Агрипина Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

13.02.1852 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Блинов Яким Сильвестович

Отец ребёнка: Блинов Сильвест Сергеевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ирина Сильвестровна

Отец ребёнка: Блинов Сильвест Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Сильвест Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.02.1852 ст.
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