Блинова Агрипина Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти13.02.1852 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Блинов Сильвест Сергеевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ирина Сильвестровна
Отец ребёнка: Блинов Сильвест Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.02.1852 ст.