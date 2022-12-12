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Блинов Артём Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

30.08.1800 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Блинов Сергей Иванович

Мать: Блинова Дарья Степановна

Бракосочетание
11.02.1796 ст.

Жена: Блинова Мария Фомина

1796г. МК Нолинск (свадьба) невеста села Ботылинского ум. дъечка Фомы Матфеева дочь ГАКО ф.237 оп. 75 д. 800
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.08.1800 ст.
Причина смерти: горячка | 1800г. (смерть 27 лет) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
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