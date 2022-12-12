Блинов Артём Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти30.08.1800 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Блинов Сергей Иванович
Мать: Блинова Дарья Степановна
Бракосочетание
11.02.1796 ст.
Жена: Блинова Мария Фомина
1796г. МК Нолинск (свадьба) невеста села Ботылинского ум. дъечка Фомы Матфеева дочь ГАКО ф.237 оп. 75 д. 800
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.08.1800 ст.
Причина смерти: горячка | 1800г. (смерть 27 лет) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804