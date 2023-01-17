Блинова (Горячих) Ульяна Ефимова
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти01.08.1871 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Горячих Евфим Космин
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1838 ст.
1838г. (свадьба) невеста из Лудянского прихода поч. По крутому Логу ум. крест. Ефимия Космина Горячих поручит. крест. Афанасий Симёнович, Симён Симёнович, Никифор Афанасьев Блиновы, Ефим Антипов Плотн... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1839 ст.
Дочь: Блинова Параскева Моисеевна
Отец ребёнка: Блинов Моисей Семёнович
Рождение ребёнка
23.05.1841 ст.
Дочь: Блинова Феодосия Моисеевна
Отец ребёнка: Блинов Моисей Семёнович
Рождение ребёнка
22.08.1845 ст.
Отец ребёнка: Блинов Моисей Семёнович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Блинов Моисей Семёнович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Степанида Моисеевна
Отец ребёнка: Блинов Моисей Семёнович
Рождение ребёнка
21.04.1855 ст.
Отец ребёнка: Блинов Моисей Семёнович
Рождение ребёнка
01.08.1857 ст.
Отец ребёнка: Блинов Моисей Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.08.1871 ст.