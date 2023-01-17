Блинова (Горячих) Ульяна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Горячих) Ульяна Ефимова

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Место рождения

По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1815

Дата смерти

01.08.1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Горячих Евфим Космин

Мать: не указана

По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.01.1838 ст.

Муж: Блинов Моисей Семёнович

1838г. (свадьба) невеста из Лудянского прихода поч. По крутому Логу ум. крест. Ефимия Космина Горячих поручит. крест. Афанасий Симёнович, Симён Симёнович, Никифор Афанасьев Блиновы, Ефим Антипов Плотн... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1839 ст.

Дочь: Блинова Параскева Моисеевна

Отец ребёнка: Блинов Моисей Семёнович

Рождение ребёнка
23.05.1841 ст.

Дочь: Блинова Феодосия Моисеевна

Отец ребёнка: Блинов Моисей Семёнович

Рождение ребёнка
22.08.1845 ст.

Сын: Блинов Моисей Моисеевич

Отец ребёнка: Блинов Моисей Семёнович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Блинов Моисей Семёнович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Степанида Моисеевна

Отец ребёнка: Блинов Моисей Семёнович

Рождение ребёнка
21.04.1855 ст.

Сын: Блинов Семён Моисеевич

Отец ребёнка: Блинов Моисей Семёнович

Рождение ребёнка
01.08.1857 ст.

Сын: Блинов Матвей Моисеевич

Отец ребёнка: Блинов Моисей Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.08.1871 ст.
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