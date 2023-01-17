Горячих Евфим Космин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиДо 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Горячих Козма Ефимович
Мать: Горячих Анна Никифорова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Горячих Фёдор Космин
Мать ребёнка: Горячих Степанида Корнилова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Феодосия Ефимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Блинова Ульяна Ефимова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячих Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1838