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Горячих Евфим Космин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

До 1838

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Горячих Козма Ефимович

Мать: Горячих Анна Никифорова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Горячих Фёдор Космин

Мать ребёнка: Горячих Степанида Корнилова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Феодосия Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Блинова Ульяна Ефимова

Мать ребёнка: не указана

По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячих Степанида Корнилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячих Евдокия

Место жительства
Неизвестно
По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1838
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