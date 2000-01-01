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Горячих Анна Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Анна Козмина

Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Горячих Евфим Космин

Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ксения Козмина

Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Горячих Тихон Космин

Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Соломонида Козмина

Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина Козмина

Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячих Козма Ефимович

Смерть
После 1795
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