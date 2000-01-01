Горячих Анна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Анна Козмина
Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Горячих Евфим Космин
Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ксения Козмина
Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Горячих Тихон Космин
Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Соломонида Козмина
Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина Козмина
Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795