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Горячих Козма Ефимович

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Место рождения

По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1727

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Горячих Ефим Моисеевич

Мать: не указана

По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759

Сын: Горячих Никифор Космин

Мать ребёнка: Горячих Татьяна Васильева

По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Козмина

Мать ребёнка: Горячих Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Анна Козмина

Мать ребёнка: Горячих Анна Никифорова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Горячих Евфим Космин

Мать ребёнка: Горячих Анна Никифорова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ксения Козмина

Мать ребёнка: Горячих Анна Никифорова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Горячих Тихон Космин

Мать ребёнка: Горячих Анна Никифорова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Соломонида Козмина

Мать ребёнка: Горячих Анна Никифорова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина Козмина

Мать ребёнка: Горячих Анна Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячих Анна Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячих Татьяна Васильева

Место жительства
Неизвестно
По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1783
По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
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