Горячих Козма Ефимович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Горячих Ефим Моисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Горячих Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Козмина
Мать ребёнка: Горячих Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Анна Козмина
Мать ребёнка: Горячих Анна Никифорова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Горячих Евфим Космин
Мать ребёнка: Горячих Анна Никифорова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ксения Козмина
Мать ребёнка: Горячих Анна Никифорова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Горячих Тихон Космин
Мать ребёнка: Горячих Анна Никифорова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Соломонида Козмина
Мать ребёнка: Горячих Анна Никифорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина Козмина
Мать ребёнка: Горячих Анна Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячих Анна Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1783