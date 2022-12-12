Горячих (Малафеева) Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Малафеев Василий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович
По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Козмина
Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763