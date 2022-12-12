Горячих (Малафеева) Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорячих (Малафеева) Татьяна Васильева

Горячих (Малафеева) Татьяна Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Малафеев Василий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Горячих Никифор Космин

Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович

По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Козмина

Отец ребёнка: Горячих Козма Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячих Козма Ефимович

Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close