Подыминогина (Вольнова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подыминогина (Вольнова) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вольнов Павел Герасимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1907

Сын: Подыминогин Петр Петрович

Отец ребёнка: Подыминогин Петр Филиппович

Покап, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Подыминогин Леонид Петрович

Отец ребёнка: Подыминогин Петр Филиппович

Покап, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.08.1916

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Подыминогин Петр Филиппович

Косья, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутявина Юлия Петровна

Отец ребёнка: Подыминогин Петр Филиппович

Покап, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касьянова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Подыминогин Петр Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подыминогин Илья Петрович

Отец ребёнка: Подыминогин Петр Филиппович

Смерть
Неизвестно
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