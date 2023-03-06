Подыминогина (Вольнова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вольнов Павел Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1907
Сын: Подыминогин Петр Петрович
Отец ребёнка: Подыминогин Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Подыминогин Леонид Петрович
Отец ребёнка: Подыминогин Петр Филиппович
Рождение ребёнка
03.08.1916
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Подыминогин Петр Филиппович
Косья, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутявина Юлия Петровна
Отец ребёнка: Подыминогин Петр Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касьянова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Подыминогин Петр Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подыминогин Илья Петрович
Отец ребёнка: Подыминогин Петр Филиппович
Смерть
Неизвестно