Подыминогин Илья Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подыминогин Валентин Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подыминогин Владимир Ильич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно