Подыминогин Илья Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодыминогин Илья Петрович

Подыминогин Илья Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подыминогин Петр Филиппович

Мать: Подыминогина Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Покап, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Покап, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подыминогин Валентин Ильич

Мать ребёнка: не указана

Покап, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подыминогин Владимир Ильич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Покап, Нижнетуринский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close