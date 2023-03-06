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Вольнов Павел Герасимович

Место рождения

Верхняя Баранча, Кушвинский, Свердловская область

Дата рождения

13.01.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1835

Отец: Вольнов Герасим Андреевич

Мать: Вольнова (Лисицына) Настасья Ивановна

Верхняя Баранча, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольных Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольных Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева (Вольных) Евдокия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1875

Дочь: Подыминогина (Вольнова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Савина Марфа Яковлевна

Верхняя Баранча, Кушвинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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