Вольнов Павел Герасимович
Место рождения
Дата рождения13.01.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1835
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольных Александр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева (Вольных) Евдокия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1875
Дочь: Подыминогина (Вольнова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Савина Марфа Яковлевна
Смерть
Неизвестно