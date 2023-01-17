посёлок Верхняя Баранча, посёлок Верхняя Баранча, Кушвинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Верхняя Баранча

Кушвинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1953Верхнебаранчинский (Плотинной), зав.при р. Баранче.12212146375399Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Баранчинская волость
258. Верхне-Баранчинский завод (Плотинка), село бывшее государственное, при речке Баранче, дворов 120, жителей 684, церковь православная, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Кушва
52066Верхняя Баранчапосёлок58°14'с.ш.59°34'в.д.O-40-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Кушвинский
65748000141п Верхняя Баранчапоселок
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