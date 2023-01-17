Верхняя Баранча
Кушвинский, Свердловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1953Верхнебаранчинский (Плотинной), зав.при р. Баранче.12212146375399Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
258. Верхне-Баранчинский завод (Плотинка), село бывшее государственное, при речке Баранче, дворов 120, жителей 684, церковь православная, 2 лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52066Верхняя Баранчапосёлок58°14'с.ш.59°34'в.д.O-40-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65748000141п Верхняя Баранчапоселок