(Подыминогина) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения03.08.1916
Дата смерти06.12.2007
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1916
Рождение ребёнка
24.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макрушин Николай Александрович
Покап, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макрушин Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Макрушин Николай Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.12.2007