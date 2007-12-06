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(Подыминогина) Анна Петровна

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Место рождения

Косья, Нижнетуринский, Свердловская область

Дата рождения

03.08.1916

Дата смерти

06.12.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1916

Отец: Подыминогин Петр Филиппович

Мать: Подыминогина Мария Павловна

Косья, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макрушин Николай Александрович

Покап, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макрушин Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Макрушин Николай Александрович

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
06.12.2007
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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