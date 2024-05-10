Певцов Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 28.04.1834 и 27.04.1835 ст.
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 28.04.1834 и 27.04.1835 ст.
Год рождения вычислен из записи о свадьбе 27.04.1859 года, где указан возраст жениха 24 года (указывалось число полных лет).
Упоминание
Неизвестно
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Ф. 645. Оп. 1. Д. 6991. Л. 11 | Ф. 645. Оп. 1. Д. 7098. Л. 5-8
Упоминание
Неизвестно
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Ф. 645. Оп. 1. Д. 6991. Л. 11 | Ф. 645. Оп. 1. Д. 7098. Л. 5-8 | Формулярный список о службе депутата дворянства Вышневолоцкого уезда отставного л... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Помещик, Лейтенант флота в отставке
Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Образование
01.10.1845 ст.
г. Царское Село, Российская империя
Образовательное учреждение: Александровский кадетский корпус | Специальность: Кадет | Сейчас в здании бывшего Александровского кадетского корпуса располагается Военно-морской инженерный институт (г. П... Показать все
Образование
03.09.1846 ст.
Образовательное учреждение: Морской кадетский корпус | Специальность: Кадет | Морской кадетский корпус - старейшее учебное заведение России. Располагался на наб. Большой Невы (сейчас - наб. Лейтенанта... Показать все
Образование
15.09.1853 ст.
Образовательное учреждение: Морской кадетский корпус | Произведен в гардемарины.
Образование
04.05.1855 ст.
Образовательное учреждение: Морской кадетский корпус | Произведен в Мичманы с назначением в 18-й (впоследствии 7-й) Флотский экипаж.
Бракосочетание
27.04.1859 ст.
Христорождественский девичий монастырь, г. Тверь, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 15381 - Метрическая книга церкви Тверского Христорождественского девичьего монастыря за 1859 г., Л. 777об-778
Восприемник
02.08.1887
Церковь Воскресения Христова, с. Еваново (Еремково), Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Софья Михайловна (Морозова) Петрова (Арамянц)
Смерть
После 1912