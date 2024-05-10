Певцова (Путятина) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти13.06.1857 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
1834
Рождение ребёнка
Между 28.04.1834 и 27.04.1835 ст.
Сын: Певцов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Певцов Алексей Андреевич
Год рождения вычислен из записи о свадьбе 27.04.1859 года, где указан возраст жениха 24 года (указывалось число полных лет).
Смерть
13.06.1857 ст.
Поддубье, Удомельский, Тверская область