Певцова (Путятина) Анна Николаевна 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Певцова (Путятина) Анна Николаевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1800

Дата смерти

13.06.1857 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Путятин Николай Васильевич

Мать: Путятина (Левашова) Наталья Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1834

Муж: Певцов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Между 28.04.1834 и 27.04.1835 ст.

Сын: Певцов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Певцов Алексей Андреевич

Год рождения вычислен из записи о свадьбе 27.04.1859 года, где указан возраст жениха 24 года (указывалось число полных лет).
Смерть
13.06.1857 ст.
Поддубье, Удомельский, Тверская область

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