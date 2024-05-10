Певцова (Дурново) Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1859 ст.
Христорождественский девичий монастырь, г. Тверь, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 15381 - Метрическая книга церкви Тверского Христорождественского девичьего монастыря за 1859 г., Л. 777об-778
Смерть
Неизвестно