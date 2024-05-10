Певцова (Дурново) Варвара Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Певцова (Дурново) Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1834 и 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1859 ст.

Муж: Певцов Григорий Алексеевич

Христорождественский девичий монастырь, г. Тверь, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 15381 - Метрическая книга церкви Тверского Христорождественского девичьего монастыря за 1859 г., Л. 777об-778
Смерть
Неизвестно

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