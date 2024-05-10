Певцов Алексей Андреевич
Место рожденияг. Кронштадт, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Дата рождения1793
Дата смерти19.10.1842 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Кронштадт, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Помещик, Капитан-лейтенант флота в отставке
Бракосочетание
1834
Рождение ребёнка
Между 28.04.1834 и 27.04.1835 ст.
Сын: Певцов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Певцова (Путятина) Анна Николаевна
Год рождения вычислен из записи о свадьбе 27.04.1859 года, где указан возраст жениха 24 года (указывалось число полных лет).
Смерть
19.10.1842 ст.
Поддубье, Удомельский, Тверская область