Певцов Алексей Андреевич 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПевцов Алексей Андреевич

Певцов Алексей Андреевич

Место рождения

г. Кронштадт, г. Санкт-Петербург, Российская империя

Дата рождения

1793

Дата смерти

19.10.1842 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Кронштадт, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Помещик, Капитан-лейтенант флота в отставке
Бракосочетание
1834

Жена: Певцова (Путятина) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Между 28.04.1834 и 27.04.1835 ст.

Сын: Певцов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Певцова (Путятина) Анна Николаевна

Год рождения вычислен из записи о свадьбе 27.04.1859 года, где указан возраст жениха 24 года (указывалось число полных лет).
Смерть
19.10.1842 ст.
Поддубье, Удомельский, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.