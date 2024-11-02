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Мезрина (Киршина) Мария Васильевна

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Место рождения

д. Полянское, Можгинского района

Дата рождения

14.02.1895

Дата смерти

06.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1895

Отец: Киршин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
06.08.1913

Дочь: Ворожцова (Мезрина) Анна

Отец ребёнка: Мезрин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
01.03.1918

Дочь: Черных (Мезрина) Антонида

Отец ребёнка: Мезрин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
25.03.1923

Дочь: Мезрина (Мезрина) Клавдия

Отец ребёнка: Мезрин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
16.04.1929

Дочь: Глухих (Мезрина) Галина

Отец ребёнка: Мезрин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
18.03.1931

Сын: Мезрин Александр

Отец ребёнка: Мезрин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
22.02.1935

Дочь: Кузнецова (Мезрина) Лидия

Отец ребёнка: Мезрин Иван Филиппович

Смерть
06.01.1968

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