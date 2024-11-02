Мезрина (Киршина) Мария Васильевна
Место рожденияд. Полянское, Можгинского района
Дата рождения14.02.1895
Дата смерти06.01.1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1895
Отец: Киршин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1913
Дочь: Ворожцова (Мезрина) Анна
Отец ребёнка: Мезрин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
01.03.1918
Дочь: Черных (Мезрина) Антонида
Отец ребёнка: Мезрин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
25.03.1923
Дочь: Мезрина (Мезрина) Клавдия
Отец ребёнка: Мезрин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
16.04.1929
Дочь: Глухих (Мезрина) Галина
Отец ребёнка: Мезрин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
18.03.1931
Сын: Мезрин Александр
Отец ребёнка: Мезрин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
22.02.1935
Дочь: Кузнецова (Мезрина) Лидия
Отец ребёнка: Мезрин Иван Филиппович
Смерть
06.01.1968