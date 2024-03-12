Кузнецова (Мезрина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Мезрина) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1935

Отец: Мезрин Иван Филиппович

Мать: Мезрина (Киршина) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Юрий

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий

Рождение ребёнка
04.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий

Смерть
Неизвестно

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