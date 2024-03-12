Кузнецова (Мезрина) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Юрий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий
Рождение ребёнка
04.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий
Смерть
Неизвестно