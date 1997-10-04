Кузнецов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1928
Дата смерти04.10.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Мезрина) Лидия
Рождение ребёнка
04.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Мезрина) Лидия
Смерть
04.10.1997