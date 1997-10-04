Кузнецов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1928

Дата смерти

04.10.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Мезрина) Лидия

Рождение ребёнка
29.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Мезрина) Лидия

Рождение ребёнка
04.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Мезрина) Лидия

Смерть
04.10.1997

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