Ворожцова (Мезрина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворожцова (Мезрина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1913

Дата смерти

31.08.2006

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1913

Отец: Мезрин Иван Филиппович

Мать: Мезрина (Киршина) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворожцов Семен

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Тюбек (Ворожцова) Валентина

Отец ребёнка: Ворожцов Семен

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ворожцов Семен

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ворожцов Семен

Смерть
31.08.2006

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