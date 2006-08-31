Ворожцова (Мезрина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1913
Дата смерти31.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ворожцов Семен
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Тюбек (Ворожцова) Валентина
Отец ребёнка: Ворожцов Семен
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ворожцов Семен
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ворожцов Семен
Смерть
31.08.2006