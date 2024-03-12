Тюбек (Ворожцова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюбек (Ворожцова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Ворожцов Семен

Мать: Ворожцова (Мезрина) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюбек Николай

Рождение ребёнка
12.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюбек Николай

Рождение ребёнка
22.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюбек Николай

Смерть
Неизвестно

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