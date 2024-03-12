Тюбек (Ворожцова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Ворожцов Семен
Мать: Ворожцова (Мезрина) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюбек Николай
Рождение ребёнка
12.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюбек Николай
Рождение ребёнка
22.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюбек Николай
Смерть
Неизвестно